Bonera: “Calhanoglu? Non entro nel merito del contratto. Ma il nostro giudizio…”

Daniele Bonera sostituirà Pioli sulla panchina nella gara contro il Napoli. Alla vigilia della gara contro gli azzurri, il tecnico rossonero ha parlato anche di Calhanoglu rispondendo ad una domanda sul suo contratto e sul rendimento. “Siamo contentissimi del rendimento di Hakan. Ci sta che qualche partita non è positiva ma il nostro giudizio su di lui non cambia. Sull’aspetto contrattuale non voglio entrare, ma lui è uno di quelli che mi ha fatto capire che tiene a questa maglia. Conosciamo la sua importanza». Qualche giorno fa si era parlato del calciatore rossonero in chiave nerazzurra.

(Fonte: milannews)