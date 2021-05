Calori: “Juventus? Il mio gol ha fatto storia. Oggi Pirlo il meno responsabile”

Le parole dell'ex difensore a proposito del club bianconero al quale 21 anni fa regalò un enorme dispiacere

L'ex difensore Alessandro Calori , oggi allenatore, ha parlato a TMW Radio nel corso della trasmissione Stadio Aperto con Francesco Benvenuti e Niccolò Ceccarini iniziando dai 21 anni esatti passati dal suo gol segnato in Perugia-Juventus che consegnò lo Scudetto alla Lazio: "Ormai è tanti anni fa, eppure la ricorrenza viene sempre ricordata: è come se fosse un santo. A distanza di tanti anni è ancora un gol che fa la storia".

"Sento di dire che la colpa è di Pirlo, ma bisogna partire dalla base: hanno scelto un ragazzo che è stato un campione ma era al primo anno che allenava. Tutti dovevano averlo messo in preventivo... Sta finendo il ciclo di una squadra che ha vinto per 9 anni di fila, qualcuno dei più esperti non ha più la forza di trascinare i tanti giovani non ancora abituati a giocare nella Juventus. Pirlo è forse il meno responsabile, non può avere l'esperienza dell'allenatore navigato".