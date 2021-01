Roma, pugno duro della società: cacciati Team Manager e un altro dirigente. Fonseca confermato

Secondo quanto riportato da Sky Sport, è costato caro al Team Manager della Roma, Gianluca Gombar, e al Chief Global Sport Office Manolo Zubiria l’errore in Coppa Italia contro lo Spezia. I giallorossi, infatti, non hanno rispettato il regolamento, operando sei cambi contro i cinque consentiti. Oggi si è tenuto un meeting tra la dirigenza e Fonseca, che per il momento è stato confermato anche se il suo futuro sarà legato ai risultati. Stando a Sky Sport, Allegri resta la prima scelta come eventuale alternativa.