Capello: “Scudetto al Milan? Fa bene, ma poca determinazione per lo scudetto”

L'allenatore, a margine di un evento a Limbiate in memoria dell'ambasciatore Attanasio, ha parlato delle possibilità rossonere di vincere il titolo

«Il Milan sta facendo bene, tutti lo guardiamo divertiti però sembra che arrivi lì senza quella determinazione che uno penserebbe di avere per poter raggiungere il famoso obiettivo di vincere il Campionato». Lo ha detto l'ex allenatore di Milan, Juventus e Roma, Fabio Capello, a margine di un triangolare benefico. Si è svolto a Limbiate, in Brianza, in ricordo dell'ambasciatore Luca Attanasio, tragicamente scomparso un anno fa nella Repubblica Democratica del Congo.