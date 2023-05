Caressa: “Credo Mourinho abbia qualcosa sottomano. Se prende il taxi…”

In collegamento a Sky Sport da Budapest, il noto giornalista Fabio Caressa ha parlato del futuro di José Mourinho . Ecco le sue dichiarazioni sullo Special One: “Futuro Mourinho? Oggi non risponderà a domande sul futuro. Se domani prende un taxi, visti i precedenti già ci facciamo un’idea. Credo lui abbia qualcosa di possibile sottomano.

Sono sicuro non ci sia rimasto bene in questi mesi, perché non lo hanno interpellato. Sarei curioso di sapere anche il pensiero dei Friedkin. Penso la verità stia nel mezzo. Non parlo di gioco io, ma di atteggiamenti, che possono aver lasciato delle perplessità. Credo un terzo anno di Mou sarebbe molto importante”.