Caressa: “Juve cambiata nel 2° tempo con l’Inter e occhio che Allegri…”

“Il girone Champions della Juve è da 2, massimo 3. La squadra ora gioca un po’ meglio, per me nelle ultime partite è stata favorita anche dal calendario. Si è ripresa dal secondo tempo giocato con l’Inter. Allegri non riusciva a trovare una corrispondenza in campo, ha trovato un leader in Danilo, che ha cambiato il suo atteggiamento e quello della Juve. Ma alla squadra non posso dare più di 6. Occhio però perché Allegri a mettere a posto le cose è il più bravo di tutti, attenzione. Gli si può dire qualsiasi cosa sul gioco, ma contano i risultati nel calcio moderno”, ha detto.