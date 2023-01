Caressa sul Milan: “Noto una sensazione strana a San Siro. Pioli ha chiuso con…”

"Noto una sensazione strana a San Siro, di fatto la squadra si è liquefatta in un mese. Bisogna capire cosa sia successo, è un blocco mentale e bisogna capire come agire. Il calcio moderno non è fatto di giocatori che controllano palla e fanno prodezze. E' fatto di psicologia, di team building, di applicazione. Il Milan gioca con lo stesso modulo ed è stato capito dagli avversari, c'è l'atteggiamento di qualche giocatore a non fare uno scatto in più come invece l'anno scorso ha fatto. Pioli ha chiuso con l'idea dello Scudetto, parole sue. Ora l'obiettivo è la Champions ma la resa di Pioli mi pare sia arrivata un po' presto"