Caso Ibrahimovic, Ravezzani: “Sanremo zona rossa”. E si scaglia contro Gazidis

Il caso Ibrahimovic continua a far discutere. L'attaccante del Milan sarà ospite fisso a Sanremo ma le retrizioni per il Covid limiteranno le sue possibilità di spostamento. Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, attacca l'ad rossonero Gazidis.

"Sanremo zona rossa fino al 5 marzo. Ibra dovrà restare nei pressi per allenarsi una settimana. È normale tutto questo per il Milan? Gazidis, oltre alle solite interviste con domande pre concordate, è in grado di esprimere una posizione seria del club in proposito?", ha attaccato Ravezzani.