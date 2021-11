Caso Juve, pm: “Anomalie in operazioni a specchio”. Rovella a 18 per Portanova-Petrelli a 18

"L'analisi delle singole transazioni ha consentito di evidenziare la ricorrenza di manifesti profili di anomalia"

L'acquisto del giovane Marley Aké dall'Olympique Marsiglia per otto milioni e la contestuale cessione, per la stessa cifra, di Franco Tongya, 19enne cresciuto nel settore giovanile bianconero, è una delle "operazioni a specchio" della Juventus su cui sta indagando la procura di Torino.

Altre anomalie sono state registrate dagli inquirenti a fronte di "numerose operazioni di cessione riguardanti giovani calciatori (appartenenti alla Juventus Under 23) con corrispettivi rilevanti e fuori range rispetto a calciatori di medesimo livello e categoria", come nel caso dell'acquisto dal Barcellona di Alejandro Marques Mendez, per 8,2 milioni, e della cessione di Matheus Pereira, sempre ai catalani, per 8 milioni.

Nel mirino della procura anche le "cessioni/acquisizioni effettuate in prossimità della scadenza contrattuale", come avvenuto con l'acquisto di Nicolò Rovella dal Genoa per 18 milioni, a cui in cambio sono andati Manolo Portanova per 10 milioni ed Elia Petrelli per 8 milioni.