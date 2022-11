Caso Juve, i pm firmano la richiesta di processo per Agnelli e i dirigenti

La Procura di Torino contesta ai dirigenti bianconeri, che si sono dimessi, plusvalenze false per 155 mln e non solo

La Juve dice che le contestazioni della Procura di Torino sulle plusvalenze non sono fondate. Ma i magistrati - scrive l'Ansa - hanno firmato la richiesta di rinvio a giudizio nel procedimento sui conti della società bianconera. L'atto riguarda oltre al presidente Agnelli e al vice, Nedved, anche altre 11 persone. E non sono i componenti del collegio sindacale, il loro caso verrà probabilmente archiviato.

"L'atto d'accusa ricalca quello contenuto nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari che era stato notificato agli indagati lo scorso 24 ottobre: le plusvalenze artificiali per 155 milioni di euro, le notizie false sulla manovra stipendi, le perdite di esercizio inferiori a quelle reali. False comunicazioni sociali, manipolazione del mercato, dichiarazioni fraudolente con utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, ostacolo alle autorità di vigilanza. La posizione degli indagati però potrebbe aggravarsi perché nell'ultimo mese sono emersi altri elementi. Si tratterebbe di un 'giro' di denaro di cui non c'è traccia nel bilancio: debiti extra per decine di milioni sulla compravendita dei calciatori, compresi i 19 milioni da restituire a Cristiano Ronaldo sulla base dell'ormai famosa 'carta segreta' (mai trovata, che gli inquirenti sono convinti di avere ricostruito nei suoi contenuti essenziali)", scrive l'agenzia stampa.