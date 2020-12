Caso Suarez, intercettazioni: “Per fortuna c’è la questione Covid e quindi…”

“Abbiamo la fortuna che comunque le persone, sempre per la questione Covid, non potranno entrare durante l’esame … Questo ci da’ una mano”. E’ quanto disse lo scorso 11 settembre Simone Oliveri, direttore generale dell’Universita’ di Perugia per stranieri, a Lorenzo Rocca, componente della commissione “Celi immigrati”, nel corso di un colloquio telefonico intercettato dagli investigatori nel corso dell’esame sostenuto dal calciatore Luis Suarez. Il riferimento è all’espediente che permise lo svolgimento della sessione a porte chiuse.