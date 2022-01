Cassano: “Allegri? Alla Juve ci sono troppi bravi ragazzi. Io gli avrei risposto…”

Antonio Cassano, su Twitch alla BoboTV, ha parlato così di Juventus dopo la Supercoppa contro l'Inter

"Come singoli, la Juve probabilmente è la prima in Serie A. Probabilmente, a livello di singoli, se la gioca con l'Inter ma sono lì. Milan, Atalanta, Napoli, sono tutte dietro. Non posso pensare a queste dichiarazioni di Allegri, se un allenatore mi dicesse queste frasi, di rincorrere questo qui o quello là, andrei lì e gli direi: 'Che cazzo stai dicendo, siamo una squadra della Madonna e stiamo facendo cagare'. E io l'ho fatto nella mia carriera con qualche allenatore. Altri non dicevano mai nulla per tenersi il posto, l'Inter ha 20 Nazionali titolari. Allegri ha troppi bravi ragazzi, nessuno gli dice niente".