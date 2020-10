Cerruti: “Tonali? Operazione intelligente, anche l’Inter ne ha fatta una. Ora paga…”

Ai microfoni di TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto il giornalista Alberto Cerruti. Tra gli argomenti toccati, anche il rendimento di Tonali, seguito dall’Inter e poi finito al Milan dopo il cambio di rotta dei nerazzurri.

Milan, altra vittoria ma critiche a Tonali:

“Paga di essere il grande acquisto del Milan in estate e ci sono tante aspettative su di lui. L’errore di fondo è che non può essere paragonato a Pirlo. Serve del tempo, diventerà importante. Mi ricordo come fu bruciato Locatelli, invece credo che lui sarà un titolarissimo del Milan in futuro, ma serve pazienza. E’ un diesel che uscirà alla distanza”.

Lei avrebbe investito così tanto in lui o se fosse stato nel Milan avrebbe puntato su un altro ruolo?

“Era inseguito anche da altre grandi società, come l’Inter, che poi ha preferito di andare sull’usato sicuro Vidal per puntare subito a vincere. E’ stata un pò un’operazione intelligente come quella dei nerazzurri con Sensi. Sul giocatore nessuno aveva dubbi, il Milan è stato bravo a inserirsi al momento opportuno”.