Il Chelsea può togliere un giocatore al Getafe. E anche il Barcellona aspetta soldi

Il Chelsea torna alla carica per Marc Cucurella. Secondo “As”, i Blues sarebbero disposti a offrire 30 milioni di euro per il 22enne esterno sinistro del Getafe. Cucurella è capace di giocare sia a centrocampo che in difesa e che rappresenterebbe un’alternativa piu’ abbordabile a Ben Chilwell.

Per il suo terzino, il Leicester reclama 90 milioni.

Arrivato in prestito dal Barcellona, Cucurella e’ stato riscattato dal Getafe per 10 milioni di euro anche se i blaugrana si sono riservati un 10% sull’eventuale cessione futura.