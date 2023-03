UFFICIALE – Chiesa, l’esito degli esami dopo lo stop di ieri contro l’Inter

Non solo l'infortunio di Federico Dimarco in casa Inter ieri a San Siro. Nella Juventus si è infatti fermato Federico Chiesa

Non solo l'infortunio di Federico Dimarco in casa Inter ieri a San Siro . Nella Juventus si è infatti fermato Federico Chiesa . Ieri l'esterno ha giocato meno di 20 minuti nella ripresa, è stato costretto al cambio per un fastidio al ginocchio destro. Gli esami avevano escluso lesioni e anche questa volta l'esito è stato il medesimo.

Ecco il comunicato ufficiale: "Gli esami ai quali è stato sottoposto Federico Chiesa nella giornata odierna presso il J|Medical in seguito al problema riscontrato domenica sera hanno escluso lesioni. Le sue condizioni saranno valutate di giorno in giorno", si legge. Niente Nazionale per Chiesa, proprio come per Dimarco.