Chiesa: “Grazie a tutti per i messaggi di supporto. Ci vediamo in campo”

Il giocatore bianconero, in un post su Instagram, ha ringraziato tutti per l'affetto ricevuto in queste ore: dovrà operarsi, si è rotto il crociato

Il calciatore della Juventus dovrà sottoporsi ad intervento e per lui si parla di stagione finita. Una tegola per la squadra ma anche per la Nazionale di Mancini che è ancora in ballo per la qualificazione ai Mondiali. Al giocatore sono stati inviati tanti messaggi di solidarietà (Inter compresa). E per quelli, sul suo profilo Instagram, ha ringraziato con un post: "Grazie di cuore a tutti per i messaggi di supporto. Ci vediamo presto, in campo!", ha scritto l'attaccante bianconero.