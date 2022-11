Ex arbitro Chiesa: “Milan-Fiorentina, 3 gli episodi contestati: Sozza fa un errore”

“Gara molto difficile ma ben diretta. Gli episodi non sono chiarissimi e il Var Fabbri non interviene, non lo invita a rivederli, lasciando quindi le decisioni di campo. Sono tre quelli più contestati: sul primo Sozza fa bene. Kalulu anticipa Biraghi e prende solo la palla. Molti più dubbi sul contatto Tomori-Ikoné. Le immagini non sono chiarissime, non si capisce se prenda il difensore prenda prima il pallone o lo tocchi solo in un secondo momento. A me sembra che tocchi prima la gamba, era difficile. Certo sarebbe dovuto andare almeno a rivederlo. Nulla da segnalare invece sul 2-1. È Terracciano che sbaglia l’uscita, non subisce fallo da Rebic che guardava altrove e viene tamponato dal portiere. Bene in questo caso sia l’arbitro che l’assistente. Bisognerebbe smettere con questi residui culturali per cui ogni volta è sempre fallo sul portiere”.