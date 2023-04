Clamoroso crollo Real: ne prende 4 dal Girona e da Castellanos, che entra nella storia

Taty Castellanos è nella storia. Non accadeva dal 1947 che, nella Liga, un calciatore segnasse 4 reti in una partita contro il Real Madrid

Taty Castellanos è nella storia. Non accadeva dal 1947 che, nella Liga, un calciatore segnasse 4 reti in una partita contro il Real Madrid ma oggi è accaduto al 24enne attaccante argentino del Girona, dove gioca in prestito dal New York City, squadra di quel City Group di cui fa parte anche il Girona.

Quattro reti al Real le aveva segnate anche, ultimo a riuscirci dieci anni fa, Robert Lewandowski con la maglia del Borussia Dortmund, ma in quel caso si trattava di una semifinale di Champions League. "Non mi sarei mai aspettato di riuscire a fare una cosa del genere - le parole di Castellanos nel dopopartita di oggi -, mi sembra ancora un sogno, l'ho fatto e contro una delle migliori squadre del mondo. Lo dedico alla mia famiglia e a tutti coloro che mi hanno dato supporto, compresi i nostri tifosi". E pensare che l'autore del poker di gol al Real Madrid è lo stesso che, sempre in questo mese di aprile, lasciò il Camp Nou in lacrime per avere sbagliato una facile occasione da rete. Successivamente fu anche costretto a chiudere i suoi social per gli insulti ricevuti.