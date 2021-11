Condò: “Roma? Piano triennale a Mourinho è contraddizione in termini. Lo chiami per…”

Le considerazioni del giornalista in collegamento con Sky Sport a proposito dell'allenatore portoghese

Il matrimonio tra Josè Mourinho e la Roma non procede di certo nel migliore dei modi. Del portoghese ha parlato anche Paolo Condò in collegamento con Sky Sport: "Il giudizio non può essere positivo fino a questo momento. Non ci sono stati dei progressi di gioco tali da lasciar intravedere promesse. La scelta è stata molto innovativa e rivoluzionaria, perché Mourinho è l'allenatore da prendere quando hai una squadra di ottimi campioni e vuoi spremere il massimo. La Roma si trova in una situazione diversa, è una squadra in costruzione. Il piano triennale affidato a Mourinho è una contraddizione in termini: lo chiami per vincere e gli devi dare i giocatori. I più grandi della Roma negli ultimi vent'anni sono venuti dal vivaio: c'erano grandi allenatori capaci di farli crescere o più semplicemente non ci sono più quei giocatori".