CorSera – Sospetti sui conti di Allegri: ipotesi scommesse e riciclaggio. Ma i controlli…

Il Corriere della Sera spiega il caso Allegri dopo le rivelazioni del quotidiano 'La Verità' nell'edizione di ieri

Prima le rivelazioni del quotidiano 'La Verità', poi la replica attraverso una nota ufficiale. Non è stata una domenica semplice per Massimiliano Allegri. L'allenatore della Juventus è accusato di operazioni sospette a causa di bonifici per migliaia di euro provenienti da società riconducibili ai casinò di Montecarlo e Nova Gorica. Altre movimentazioni inviate all’Unità di informazione finanziaria della Banca d’Italia riguarderebbero — sempre secondo quanto riportato da La Verità — bonifici dalla Oia service limited, società maltese collegata ad alcuni siti di scommesse e oggetto di un’inchiesta della Dda di Reggio Calabria. Di cui Allegri nulla sapeva e con la quale nulla c’entra.