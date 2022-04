CorSera – Ibrahimovic salta il derby. Mercato, per Scamacca i rossoneri si sfilano

L'attaccante svedese salterà la gara con l'Inter in programma martedì. Sul fronte mercato più Origi di Scamacca

Il derby di Coppa Italia in programma martedì 19, perde uno dei suoi protagonisti, Zlatan Ibrahimovic. L'attaccante svedese non ci sarà perché il sovraccarico al ginocchio sinistro necessita di almeno una decina di giorni circa di cure specifiche. "Risultato: non tornerà prima del primo maggio, contro la Fiorentina. Si allunga così la lista delle partite saltate, siamo già attorno al 40 per cento", sottolinea il Corriere della Sera.