Covid – Lazio, Inzaghi sorride dopo i tamponi: esito negativo per i 3 nazionali

I tre nazionali della Lazio - Lazzari, Immobile e Acerbi - si sono sottoposti al tampone dopo il ritorno a Roma: esito negativo

Buone notizie per Simone Inzaghi che ritrova i nazionali azzurri in vista della partita di sabato contro lo Spezia. Dopo le positività emerse all'interno del gruppo dell'Italia, Immobile, Lazzari e Acerbi oggi sono stati sottoposti a tampone che ha dato esito negativo per tutti e tre, ma solamente gli ultimi due si sono allenati nel pomeriggio a Formello.