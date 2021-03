Criscitiello: “Juve? Nedved lavora al colpo Donnarumma. Può farlo saltare solo…”

Il giornalista ha rilanciato l'ipotesi di mercato nel suo editoriale odierno per TMW

Periodo tutt'altro che positivo per la Juventus, che prova a concentrarsi però sul futuro. Potrebbero arrivare novità importanti in chiave mercato, come sottolinea Michele Criscitiello nel suo editoriale per TMW.

Questo il focus: "Nedved deve riscattarsi anche agli occhi del popolo bianconero e con il suo vecchio manager Mino Raiola lavora dietro le quinte per fare l'accordo per portare Donnarumma alla Juventus. Su Sportitalia, con Alfredo Pedullà, ve ne parliamo da mesi. Raiola è a buon punto. L'unico che potrebbe far saltare l'affare è Donnarumma, profondamente legato al Milan, ma un anno senza Champions non vuole più farlo. Il rischio che ci sia il Milan e non la Juventus è un rischio che esiste, quindi, il portiere napoletano vuole attendere. Ha bisogno della visibilità internazionale e non può permettersi un'altra stagione in Europa League. Per questo si attende per la decisione definitiva".