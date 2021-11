Criscitiello: “Juve, plusvalenze dopo Suarez: ‘doppietta all’incrocio’ di Agnelli”

Il commento di Criscitiello sul caso Juventus dopo la notizia dell'indagine in corso da parte della Procura della Repubblica di Torino

"Siamo di fronte a cose ovvie che ripetiamo da anni e che diciamo anche espressamente. Quando la Juventus ha fatto lo scambio Pjanic-Artur non abbiamo detto esplicitamente che si trattava solo di uno scambio per mettere a posto i bilanci? Ci vogliono i sottotitoli? Oggi tutti gridiamo allo scandalo perché la Juventus ha "sistemato" i bilanci e capisco bene che non vale la solita frase "lo fanno tutti" ma davvero è una abitudine di quasi tutti i club dalla A alla C.

Dov'era la Federazione fino a due giorni fa? Non sapeva nulla? Nessuno dice che tutte le società, ormai, non hanno un euro di liquidità e si fanno scontare dalle banche in anticipo anche dieci mila euro? Le operazioni della Juventus sono al limite e giustamente la Procura indaga ma se si vuole andare fino in fondo il sistema calcio salta. Il problema Covid è una scusa per tutti. I club erano morti prima della pandemia. Stiamo parlando della società numero 1 in Italia e quotata in borsa, figuriamoci quanti revisori dei conti dovrà avere e se il bilancio è stato approvato c'è qualcosa che tutti dovrebbero dichiarare. Prima e non dopo. Non facciamo quelli che cadono dal pero.