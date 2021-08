Criscitiello: “Juve, Ronaldo caso irrisolto: guai per tutti. E Donnarumma…”

Il pensiero del direttore di TuttoMercatoWeb e Sportitalia sulla Juventus tra Ronaldo e Donnarumma dopo il pari con l'Udinese

"Tutto doveva fare la Juventus tranne che presentarsi alla prima di campionato con un caso irrisolto. E che caso. Ronaldo non gioca dall'inizio, lo ha chiesto lui, poi però entra per risolvere i problemi della Juve. Ce l'aveva fatta, questione di centimetri. Allegri non ne farebbe un problema. Se dovesse andare via il portoghese, in pochi si strapperebbero i capelli a Torino. Forse Pinsoglio grande amico di CR7 e, con il nuovo look, potrebbe anche permetterselo. Bisognava risolvere il problema Ronaldo subito dopo l'Europeo ma la verità è che entrambi vogliono dirsi addio ma nessuno dei due ha la forza di liberarsene, prigionieri di un contratto oneroso. Non si sta mettendo bene anche perché tra 8 giorni la porta si chiude e saranno guai per tutti. Non puoi fare una stagione intera con il tuo calciatore più importante insoddisfatto. Nedved rassicura tutti ma la parola di Nedved abbiamo capito che conta abbastanza poco sul mercato, dopo le false rassicurazioni su Pirlo. O mente o non comanda come vorrebbe far credere".