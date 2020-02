Crisi Juve, Ravezzani: “Pretendono pure che ci crediamo quando ci dicono che…”

“Divertente la ricostruzione della cena organizzata d’urgenza tra Agnelli e Sarri per discutere della crisi Juve. L’atmosfera viene descritta (ovviamente da chi non era presente) come <assolutamente rilassata>. Tutti si accodano. E pretendono che ci crediamo pure…”. Così Fabio Ravezzani, su Twitter, ha commentato ironicamente la ricostruzione giornalistica della cena d’urgenza convocata dopo la sconfitta della Juve a Verona.



I bianconeri sono stati raggiunti in classifica dall’Inter e ora hanno solo un punto di vantaggio sulla Lazio seconda. Una crisi di gioco e di risultati che ha alimentato dubbi sul lavoro di Maurizio Sarri, mai convincente sulla panchina bianconera.