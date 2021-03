Crosetti: “Fallimento Juve, ieri notte inquietante. C’è la netta sensazione…”

Il pensiero del giornalista nel suo editoriale all'indomani dell'eliminazione dei bianconeri dalla Champions League

Brucia pesantemente in casa Juventus l'ennesima prematura eliminazione dalla Champions League. Maurizio Crosetti, nel suo editoriale per Repubblica, è tornato su quanto accaduto nel doppio confronto con il Porto: "Il giorno in cui inventarono la Coppa dei Campioni non è stato un bel giorno per la Juventus, ma la condanna a un’indicibile sofferenza che non finisce mai. Stavolta il pastrocchio è arrivato contro l’avversario in teoria più debole tra quelli rimasti, il Porto, proprio come il Lione l’anno scorso. Fuori ancora agli ottavi, un bilancio minuscolo, in pratica un fallimento per la potenza di un club che insegue l’Europa da 25 anni ormai, invano".