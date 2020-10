Cuadrado: “Tante squadre vogliono lo scudetto. Ci sono Napoli e Inter, ma la Juve…”

«Dobbiamo sempre mostrare in campo la forza che abbiamo, siamo pronti a dare tutto». Cuadrado ha parlato della sua Juventus ai microfoni di Skysport ma ha fatto anche riferimento all’Inter: «Tante squadre vogliono vincere lo scudetto e vedendo come stanno giocando le altre, il Napoli sta giocando molto bene, l’Inter, e noi saremo lì a battagliare. Ronaldo è un campione e nelle gare in cui le squadre si chiudono, che sono difficili, mancano la sua mentalità, la sua forza e la sua voglia».

(fonte: SS24)