Daino: “Donnarumma via a zero è una sconfitta per il Milan. Avrebbero dovuto…”

L'ex difensore Daniele Daino a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha parlato della nuova Serie A, partendo dal calciomercato intorno a Ronaldo. Queste le sue considerazioni: "Lo spostamento di questi giocatori così importanti richiede tempo. Sono trattative lunghe: vedere stravolgimenti adesso mi sembra difficile. Ritengo che la la Juventus sia ben coperta in tutti i ruoli, soprattutto in attacco. Sarà una stagione fondamentale per i bianconeri. Il campionato quest'anno si è livellato, anche per gli allenatori che siedono sulle panchine. Sarri, Spalletti, Mourinho: sono loro che devono fare la differenza e da cui mi aspetto qualcosa di importante. In particolare la Roma è messa bene a livello di compattezza. Mourinho è molto bravo a lavorare sulla fase difensiva. Insigne-Napoli? Situazione molto delicata, portarlo a scadenza è un problema. L'attaccamento alla maglia è indiscutibile, ma se De Laurentiis addirittura vuole abbassargli l'ingaggio vedo complicata una soluzione. Donnarumma via a zero è una sconfitta per il Milan. La società avrebbe dovuto dargli due milioni in più, tenerlo ed eventualmente venderlo più avanti".