Damiani: “Modello Napoli da seguire. Bilancio fondamentale per far risultati”

“Visti i risultati si può dire che è la politica da seguire anche perché in Italia non si arriva a certi stipendi. Il Napoli, grazie anche al lavoro di Spalletti, sta facendo un cammino importante. Il bilancio è fondamentale per arrivare ai risultati. Non è spendendo tantissimo che si vincono i campionati. Si può avere una società in cui tornano i conti e si possono fare risultati".