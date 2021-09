D’Amico sulla Lazio: “Credo rosa non adatta a Sarri. Si rischia campionato anonimo”

Le considerazioni dell'ex calciatore a proposito della squadra biancoceleste protagonista di un avvio di stagione al di sotto delle attese

Vincenzo D'Amico, ex calciatore della Lazio e noto opinionista, ha parlato ai microfoni di TMW delle difficoltà riscontrate dalla squadra di Maurizio Sarri. "Mi aspettavo in effetti di vedere qualcosa di importante. I problemi ci sono ma Sarri è uno dei più bravi in circolazione, vediamo domenica se ci saranno anche gli stimoli giusti per una bella prova", ha detto.