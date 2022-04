Ag Darboe: “Roma mina vagante per Napoli e Inter. Mourinho è venuto per…”

Le considerazioni dell'agente del giovane calciatore dei giallorossi che stanno attraversando un ottimo momento

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuta Miriam Peruzzi, agente di Darboe, talento dei giallorossi. Questo il pensiero sul percorso della squadra di Mourinho: “Roma? Credo che ci saranno sorprese perché l’ambiente è caldo, si ha voglia di fare un percorso importante e Mourinho è venuto per questo. All’inizio c’è stato un pochettino di stop per tanti motivi ma sono sicura faranno bene, lo hanno dimostrato anche ieri sera. Roma mina vagante per Napoli e Inter in chiave Scudetto? Sì, credo se l’aspettassero in pochi. Sicuramente daranno il 100%, lunedì sarà una bella gara. Sicuramente ci divertiremo, si affrontano i due migliori attaccanti del campionato e due tra i migliori difensori. Sarà una gara da guardare.