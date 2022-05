Milan-Fiorentina, Biraghi: “Non è facile, i rossoneri stanno bene. Possiamo…”

Il giocatore viola, alla fine del primo tempo contro i rossoneri, ha commentato la prestazione ai microfoni di DAZN

«Primo tempo, partiti bene e poi calati? Non è facile, stiamo giocando in casa del Milan primo in classifica e loro stanno bene mentre noi arriviamo da un momento no. Per ora sono contento di quello che abbiamo fatto. Possiamo migliorare, fare meglio nell'approccio, sotto il punto di vista delle giocate, perdere meno palloni. Nel secondo tempo dobbiamo dare qualcosina in più», ha sottolineato.