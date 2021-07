De Calo sul Milan: “Non si è rinforzato. La conservazione non basterà”

Le considerazioni sul mercato dei rossoneri nel focus proposto oggi dalla Gazzetta dello Sport

Sulle colonne della Gazzetta dello Sport, Alessandro De Calo ha commentato il grande polverone alzato dal Milan sul mercato: "Al fixing di fine luglio – naturalmente parziale – l’impressione è che la squadra non si sia rinforzata. C’è una rincorsa al mantenimento, abbastanza costosa, che pure non lascia percepire la prospettiva di un decollo".

La sensazione è che i rossoneri non abbiano fatto un salto di qualità fino a questo momento: "Il Milan a gennaio era campione d’inverno, stava davanti a tutti nella corsa scudetto. Poi è crollato, rischiando addirittura di finire fuori dalle prime quattro prima dello scatto felice sul traguardo. Può bastare la strategia della conservazione, con qualche nota al ribasso pensando al cambio di portiere? Credo di no e penso di essere in buona compagnia. In Italia le antagoniste saranno più forti e numerose. Allegri è capace di riportare la Juve in posizione dominante, Inzaghi può competere tenendo l’Inter vicina ai livelli dell’anno scorso, Spalletti farà bene al Napoli, Mourinho e Sarri sono candidati a riportare Roma e Lazio nel cuore del palcoscenico".