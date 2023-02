De Laurentiis: “Perché il Napoli dovrebbe crollare? Possiamo vincere la Champions”

Lunga intervista concessa da Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ai microfoni della Bild a pochi giorni dalla sfida di Champions tra il suo club e l'Eintracht. Queste le parole su quanto stanno facendo i suoi ragazzi: "Non dobbiamo pensare di essere migliori dell’Eintracht. Il duello contro il Barcellona dello scorso anno la dice lunga, e in pochi avrebbero scommesso su di loro. Non stiamo commettendo lo stesso errore che avrebbe potuto fare il Barcellona. La stagione? Se hai una buona squadra, in una società sana e con un grande allenatore, perché dovresti crollare? Siamo come un’azione in borsa che sta salendo. Se non stanno accadendo cose negative e fuori dall’ordinario, non c’è motivo per cui dovremmo perdere terreno. Non penso alla paura, sono fondamentalmente un guerriero".