Verso Inter-Juve: escluse lesioni muscolari per de Ligt. I tempi di recupero

Le novità dalla Gazzetta dello Sport sulle condizioni di de Ligt, assente per infortunio ieri contro la Roma

Matthijs de Ligt è in dubbio per la sfida di domenica contro l'Inter. Dopo aver saltato precauzionalmente la Roma, il giocatore si è sottoposto questa mattina a controlli verso i prossimi impegni. Ecco quanto evidenziato da Gazzetta.it: "Questa mattina ha svolto un lavoro differenziato sul campo, dopo aver sostenuto gli esami strumentali al J Medical che hanno escluso lesioni muscolari. Il difensore olandese resta in dubbio per la trasferta europea in casa dello Zenit, ma saranno i prossimi test, sovrapposti alle sensazioni del calciatore stesso, a scandire i tempi di rientro: più realistica la sua presenza con l’Inter, domenica a San Siro", si legge.