“Ho proposto una class action per spingere Allegri ad accettare l’Arabia, mi sono chiesto perché la Juventus davanti a un’offerta del genere non abbia spinto Allegri per accettare questa proposta. Dovesse rimanere poi si vedrà quale ossatura potrà avere e che giocatori arriverebbero, si parla per esempio di Milinkovic che è un giocatore straordinario ma che rischia di fare la fine dei vari Vlahovic e Chiesa per l’assenza di un direttore d’orchestra.