De Paola: “Juventus? Pirlo incapace, Chiesa mi ha fatto tenerezza”

Le parole del giornalista a proposito del momento di difficoltà che sta attraversando la squadra bianconera

Paolo De Paola , ex direttore del Corriere dello Sport e di Tuttosport, ha fotografato l'ultimo weekend di Serie A ai microfoni di TMW Radio. Queste le sue considerazioni: "È la testardaggine della Juventus di insistere con una soluzione, che già a metà campionato si era capito fosse incongrua. Sono convinto che la Juventus sia meglio di quella che stiamo vedendo con Pirlo, che si è rivelato del tutto incapace. La squadra non gioca senza palla e fa troppi errori: nessuno si prende la responsabilità di saltare l'uomo o di fare un passaggio filtrante. Chiesa mi faceva tenerezza ieri, stava sempre a discutere perché viene criticato dai compagni. Non poteva accorgersene prima la società dei limiti di Pirlo? L'esclusione dalla Champions, molto probabile, sarebbe clamorosa".

"Non deve continuamente modificare la formazione. Per esempio la coppia dei centrali davanti la difesa è cambiata in continuazione. Bentancur si sta rovinando, ha sempre un tempo dilatato per passare il pallone. Un allenatore ex giocatore deve avere il coraggio di dire no e mettere in panchina i suoi ex compagni".