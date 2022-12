Repubblica – Juventus, non solo Ronaldo: debito anche nei confronti di Dybala

"Si parla anche del maxidebito con Cristiano Ronaldo nella relazione del collegio sindacale del 5 dicembre. I sindaci invitano la Juventus a una “opportuna riflessione” sulla carta di Ronaldo “alla luce della rilevanza della posta in gioco”: 20 milioni di euro. Spiegano che in un primo momento non c’erano conferme della tesi dei pm. Tuttavia ora sono emerse due nuove circostanze. La prima: “I revisori hanno avuto conferma dell’effettiva contabilizzazione da parte di un altro club di accertamenti attivi per fatture verso la Juventus per 3 milioni di euro”. Il riferimento potrebbe essere all’Atalanta (in un prospetto erano indicati 30 milioni di extradebiti, di cui 3,5 con la squadra di Bergamo, più altri 8 con agenti). Nell’ultimo bilancio è stato anche accantonato un fondo rischi da 5 milioni, che i pm sospettano possa oppure riferirsi a un debito con Dybala".