Paolo Di Canio, a Sky Sport, ha commentato il nuovo look di Cristiano Ronaldo, sfoggiato dal giocatore della Juve recentemente su Instagram. Un look che non ha incontrato il gradimento del commentatore di Sky ed ex bandiera della Lazio.

“Il look di Cristiano? Ciao a tutti, vado via. Ma neanche per andare a dormire. Manco per giocare a paddle. Mi vergognerei da solo davanti allo specchio. Provarlo? No grazie”.