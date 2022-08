Di Gennaro: “Mourinho? A Roma tutto nelle sue mani come all’Inter. La squadra…”

Ai microfoni di TMW Radio l’ex calciatore e commentatore Antonio Di Gennaro si è soffermato sulla Roma dopo il grande mercato di questa sessione. Queste le sue considerazioni sulla squadra dell'ex nerazzurro José Mourinho: "La Roma, se si rende conto del potenziale che ha, può far male a tutte. Ha sprecato forse troppe occasioni, la partita poteva finire 5-0. Mourinho? Come all’Inter, anche alla Roma sta prendendo in mano tutto lui: spogliatoio, comunicazione e anche calciomercato”.