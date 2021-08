Di Gennaro: “Napoli? Insigne perfetto per Spalletti. Se dovesse partire…”

Così il noto opinionista a proposito del futuro del capitano del Napoli

"E' il leader e capitano, l'arrivo di Spalletti ha portato comunque nuovo entusiasmo, dà un segnale importante, vuol dire che punta a qualcosa d'importante, almeno la Champions. Insigne ha dimostrato di essere un giocatore insostituibile, normale che si debba trovare un accordo, magari con dei bonus. Per il gioco di Spalletti è perfetto. Su questi giocatori di qualità, insostituibili, bisogna per forza trovare una via di mezzo. La diminuzione degli stipendi si deve fare con altri elementi, non con questi".