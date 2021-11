Di Marzio: “Juventus? C’è un dato inquietante. Servono nuove soluzioni”

La sottolineatura del giornalista negli studi di Sky Sport a proposito delle difficoltà della squadra di Massimiliano Allegri

Presente negli studi di Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha parlato del momento molto delicato che sta attraversando la Juventus. Queste le sue considerazioni: "Servono nuove soluzioni: un dato inquietante è che nessun calciatore ha superato i tre gol, non succedeva dall'87/88. Questo inquadra la difficoltà offensiva e non so se è perché serve un altro attaccante o perché quelli che ha non riescono a rendere".