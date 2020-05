Lazio, Diaconale: “Non far ripartire il calcio? Spero passi questa fase di pregiudizi, bisogna…”

“E’ un po’ strumentale e privo di sostanza non far ripartire il calcio. Mi auguro passi questa fase di pregiudizi, che come tutti i pregiudizi, spesso sono infondati. Nessuno si prende le proprie responsabilità. Il pericolo esiste, fin quando non ci sarà il vaccino. Bisogna anche avere la capacità di compiere delle scelte, senza causare danni”. Sono queste le parole del responsabile della comunicazione della Lazio, Arturo Diaconale, che ai microfoni di Radio Punto Nuovo ha espresso il punto di vista del club.

(Adnkronos)