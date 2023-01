Napoli, Di Lorenzo: “Campionato ancora lungo, lo sappiamo bene. Contro l’Inter…”

Il calciatore della squadra di Spalletti ha commentato la vittoria sulla squadra bianconera per cinque a uno

Al Maradona, il Napoli ha sconfitto la Juventus per cinque a uno. Ai microfoni di Skysport il microfono di Giovanni Di Lorenzo che ha parlato del cammino verso lo scudetto :

Dobbiamo continuare a fare bene le cose per conservare questo vantaggio. Abbiamo giocato una grandissima partita contro una grandissima squadra ma il campionato è ancora lungo e lo sappiamo bene.

Come aveva detto Spalletti a Milano abbiamo giocato al di sotto del nostro livello. Ci sta una serata no dopo un mese e mezzo di stop però non abbiamo ascoltato discorsi esterni. Ci siamo messi subito a lavorare e a riprendere il nostro cammino sia a Genova che questa sera.