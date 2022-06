CdS – Frattesi-Roma, c’è ancora distanza. Mourinho vuole un altro Mkhitaryan

La Roma lavora al ritorno di Frattesi, centrocampista che per diverso tempo è stato anche in orbita Inter. Il club giallorosso tratta con il Sassuolo ma l'accordo non è ancora dato per scontato. C'è una forbice di 6-7 mln tra domanda e offerta. A Trigoria poi giocano diversi giocatori giovani che potrebbero esplodere tra i neroverdi, come è successo proprio a Frattesi. La Roma tiene duro su Bove, richiesto come contropartita, ma Mourinho in lui ci crede. Avrebbe invece dato l'ok alla cessione di Volpato. Nella trattativa potrebbe rientrare anche Felix che però verrebbe ceduto a titolo definitivo.