Donnarumma-ultras, Maldini: “Solo il Milan decide chi gioca. Trattativa congelata”

Il direttore dell'area tecnica del Milan, Paolo Maldini, fa chiarezza ai microfoni dell'ANSA sulla situazione di Donnarumma

"E' importante ribadire con fermezza che nessuno al di fuori del Milan può decidere chi gioca e chi rinnova. Certe scelte competono all'allenatore per quanto riguarda il campo e al Club per le questioni contrattuali": lo dice all'ANSA il direttore dell'area tecnica del Milan Paolo Maldini in riferimento al confronto avvenuto ieri tra Donnarumma e gli ultras della Sud a Milanello, nel quale i tifosi avrebbero detto al portiere di rinnovare, legando la sua presenza in campo con la Juve alla firma del nuovo contratto.