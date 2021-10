Dotto: “Roma? Villar con Mourinho sembra un ectoplasma. Ci si deve chiedere…”

Le considerazioni del giornalista a proposito della questione che riguarda lo spogliatoio giallorosso

Giancarlo Dotto, nel suo intervento per TMW Radio, ha parlato del momento della Roma dell'ex nerazzurro Josè Mourinho: "Una sgambata con lo Zorya? L'avversario in effetti non c'era, la squadra era con la testa abbastanza sganciata dal contesto. Ho visto un Cristante un po' logorato, poi sono bastati alcuni giocatori concentrati, vedi El Shaarawy, per portarla a casa. Villar? Ho qualche dubbio su Mourinho, devo dire. Certamente il giocatore è molto sfiduciato, era considerata la grande rivelazione dello scorso anno e invece ora è un ectoplasma. Ci si deve chiedere perché Mourinho lo consideri così irrilevante. Darboe lo ha fatto giocare e si è visto che sci si deve puntare. Forse sta esagerando con Villar. Messaggio alla società? Lo si fa quando fa orecchie da mercante, ma non è questo il caso. Villar fa fatica a superare questo che ritiene un sopruso. Non c'è un giornalista che abbia fatto una domanda su questo tema della gestione di Villar".