Dragowski: “Inter più forte di noi, ha altri obiettivi. Gol di Barella? Non l’ho visto partire”

Intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali della Fiorentina, Bartlomiej Dragowski, portiere della Viola, ha parlato così all’indomani della sconfitta contro l’Inter: “Un grande Drago si poteva dire se non avessi preso gol, ne abbiamo presi due: abbiamo giocato contro una squadra più forte di noi. Hanno altri obiettivi, peccato per il risultato: dobbiamo pensare alla prossima. La parata su Barella? E’ il mio lavoro. Sul gol ero coperto, hanno fatto due passaggi dal corner e la squadra non è riuscita a salire abbastanza. Siamo arrabbiati, è giusto quando si perde: ma dobbiamo pensare già alla prossima e fare di tutto per vincere”.