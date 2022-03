Dybala, sui social 5mila discussioni in due ore. Cambiato uomo immagine Juve

I sostenitori bianconeri divisi tra la tristezza e il disappunto dopo la decisione del club bianconero di non rinnovare all'argentino

La notizia di Dybala è stata tra le più commentate e seguite sui social, se si parla di calcio italiano e non solo. Il mancato rinnovo non ha stupito quasi nessuno, semmai ha stupito il modo, la tempistica impiegata dalla Juventus che ha continuato nel tempo a rimandare un discorso che sembrava ormai delineato da tempo.

Dai dati in possesso di Skysport24, le reazioni sui social sono state diffusissime dopo la notizia sull'addio: si è parlato dell'argentino in cinquemila conversazioni in sole due ore. E tra i tifosi bianconeri si sono diffusi tre sentimenti: tristezza nel 30% dei casi, disapprovazione nel 27% dei casi e in 11% dei casi anche rabbia.